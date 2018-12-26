На Украине не смогли продать российское судно «Норд»

26.12.2018 12:35



На Украине снова не получилось продать российское «Норд», которое 25 марта было задержано в Азовском море, передает РИА Новости. По информации агентства, электронные торги не состоялись из-за отсутствия на них допущенных участников. Компания, которая занимается торгами, сообщила, что заявка на участие в торгах поступила только от одного участника. Однако ее пришлось отклонить по причине неуплаты гарантийного взноса.

Называется и стартовая сумма, с которой планировалось начать торги: 1,47 миллиона гривен, что составляет примерно 54 тысячи долларов.

До этого была еще одна попытка продать российское судно. На первые торги заявилось двенадцать участников. Но они тоже не были допущены. Причины отказа не назывались.