Германия выступает против размещения новых ядерных ракет в Европе

26.12.2018 12:03



В случае, если договор ДРСМД будет разорван, то Берлин будет выступать против размещения на территории Европы ракет средней дальности с ядерными боеголовками. Как передает РИА Новости со ссылкой на DPA, с таким заявлением выступил глава германского МИД Хайко Маас. Он подчеркнул, что Европа не должна превращаться в площадку, на которой будут происходить «дебаты» о наращивании вооружений. Германия в этом плане, по его словам, выражает сопротивление в этом вопросе.