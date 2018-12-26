Актер Владимир Зеленский хочет стать президентом Украины

26.12.2018 11:22



Владимир Зеленский поделился своими политическими амбициями, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. По словам украинского актера, он не исключает, что может попробовать свои силы уже на ближайших выборах президента Украины. Подобную возможность артист обсуждает в кругу своей семьи: «Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь...».

Ранее о своем возможном участии в президентской гонке сообщал еще один представитель творческой интеллигенции Украины – певец и шоумен Андрей Данилко. Некоторое время назад он принял решение завершить свою карьеру эпатажной Верки Сердючки, и, вероятно, занимается поиском другого образа.