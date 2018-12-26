Сегодня на Украине заканчивается военное положение

26.12.2018 10:23



Сегодня на Украине завершается ранее объявленный тридцатидневный срок военного положения. Напомним, что ранее он был введен в десяти областях страны после соответствующей инициативы украинского главы Петра Порошенко. К такому решению он пришел после того, как в Керченском проливе произошел инцидент, в ходе которого военные корабли Украины попытались проникнуть на территорию России, нарушая все правила.

Ранее представители СНБО предлагали ввести 60-дневный срок военного положения, причем, по всей Украине. Однако в тот раз депутаты Рады стали подозревать, что, таким образом, Порошенко хочет отменить мартовские выборы президента. Вероятно, 30-дневный срок убедил их в обратном.