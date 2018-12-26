В России создается новый комплекс управляемого ракетного оружия «Булат»

26.12.2018 10:56



В России, на базе «Ростеха», создается новый комплекс управляемого ракетного оружия «Булат», о чем в беседе с РИА Новости сообщил представитель корпорации Сергей Абрамов. Других подробностей он сообщать не стал, поскольку, по его словам, все, что связано с этим проектом, является секретом. Тем не менее, известно, что «Булат» будет устанавливаться на боевую модель перспективной бронетехники.