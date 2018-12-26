Япония возобновляет китобойный промысел

26.12.2018 09:44



В Японии решили возобновить китобойный промысел, передает РИА Новости со ссылкой на Kyodo. Как сообщается, соответствующее решение приняли власти страны. Этот вид деятельности, против которого выступают многие страны, возобновиться, начиная с июля 2019 года. Для этого Япония покинет состав Международной комиссии по промыслу китов (IWC). Китобойный промысел будет осуществляться в эксклюзивной экономической зоне Японии, а также в территориальных водах страны.