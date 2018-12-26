Дмитрия Аленичева лишили водительских прав
26.12.2018 09:07
Главного наставника ВК «Енисей» и экс-футболиста сборной России Дмитрия Аленичева лишили водительских прав на полтора года. Как передает РИА Новости, ему также был присужден штраф в размере тридцати тысяч рублей. Соответствующее решение было принято в Мировом суде.
Штраф, как отмечается, был присужден за отказ Аленичева проходить процедуру медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. На самом заседании суда тренера красноярского клуба не было. Также, как и его представителей.
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