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Дмитрия Аленичева лишили водительских прав

26.12.2018 09:07
Дмитрия Аленичева лишили водительских прав

Главного наставника ВК «Енисей» и экс-футболиста сборной России Дмитрия Аленичева лишили водительских прав на полтора года. Как передает РИА Новости, ему также был присужден штраф в размере тридцати тысяч рублей. Соответствующее решение было принято в Мировом суде.

Штраф, как отмечается, был присужден за отказ Аленичева проходить процедуру медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. На самом заседании суда тренера красноярского клуба не было. Также, как и его представителей.

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