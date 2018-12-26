В следующем году в Россию приедет Си Цзиньпин

26.12.2018 08:33



В Россию в рамках госвизита планирует приехать председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Пекине Андрея Денисова. Поездка произойдет в следующем году. По предварительным данным она будет приурочена к Петербургскому экономическому форуму—2019, где председатель будет иметь статус главного гостя.

Ранее с предложением посетить форум к Си Цзиньпину обращался и президент Владимир Путин.