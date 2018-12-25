В Москву планирует приехать глава МИД Турции

25.12.2018 11:42



В Россию планирует приехать глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости со ссылкой на ТК NTV. По его словам, он планирует прибыть нашу страну, чтобы обсудить с руководством вывод американских войск из Сирии, а также политическое урегулирование в данном регионе.

Напомним также, что ранее глава Турции Тайип Эрдоган сообщал, что Анкара готова приступить к операции в сирийском Манбидже, ели Штаты не покинут это место. И уже после этого он заверил, что военная операция будет отложена. Это произошло после телефонной беседы с американским президентом Дональдом Трампом.