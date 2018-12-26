Это озеро похоже из космоса на новогоднюю елку

26.12.2018 07:36



Земля усеяна уникальными географическими и водными объектами, а сверху они выглядят еще удивительнее. Так, одно озеро, расположенное в Иракском Курдистане, похоже из космоса на новогоднюю елку.

Изображение озера Дукан было сделано астронавтом Александром Герстом, оно напоминает тело вечнозеленой елки. Яркое голубое озеро, расположенное в горах Загрос, выделяется на фоне окружающих желтых и зеленых холмов. По данным НАСА, завихрения в озере могут быть цветением фитопланктона или взвешенным осадком.

Озеро Дукан занимает 97 квадратных миль и фактически является рукотворным; это водохранилище, созданное в результате строительства плотины Дукан между 1954 и 1959 годами. Она была создана, как многоцелевая плотина для обеспечения хранения воды, орошения и гидроэнергетики.

До затопления озера Дукан этот район подвергался археологическим раскопкам, чтобы исследовать как можно больше археологических памятников. В настоящее время район озера Дукан является процветающим туристическим городом. Это популярное место с домиками в аренду на берегу и красивыми пейзажами, в котором местные жители предпочитают проводить свой медовый месяц, пишет geek.com.