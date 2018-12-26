Оптическая иллюзия: волна или зигзаг?

26.12.2018 02:46



Взгляните на изображение. Какие линии вы видите? Зигзаги или волны? Видите один вид линий или два?

Данную оптическую иллюзию в прошлом году обнаружил японский психолог Кохске Такахаши представляющий местный университет Чукё. Иллюзию отнесли к разряду «иллюзии кривизны», которая демонстрирует то, как наши глаза могут нас обмануть.

Большинство людей в центре изображения видят последовательность чередующихся волнистых и зигзагообразных линий, там, где серый фон. Но если взглянуть на линии в верхнем левом и нижнем правом углу изображения, где фон белый либо черный, то можно заметить, что все линии - волнистые.

Такахаши отметил: если вы видите в черно-белых областях волнистые линии, а в серой зоне (в центре) зигзагообразные, то можно сказать, что у вас диагностирована «слепота кривизны». Не волнуйтесь, это не является заболеванием, а скорее особенностью.

Почему же мы видим на рисунке зигзаги, когда в действительности все линии волнистые?

Исследователь считает, что это связано со способностью нашего зрения различать скругленные и прямые формы, но добавление цвета может вызвать конфликт в зрительной системе человека.

В современном физическом мире присутствует множество прямолинейных искусственных геометрических фигур, хотя в естественной природе прямых линий почти нет.

«Я бы сказал, что наши глаза и мозг были эволюционно адаптированы для эффективного обнаружения угловатых предметов, нежели предметов имеющих плавную форму», - сообщил исследователь.

Такахаши провел несколько экспериментов с добровольцами, внося небольшие изменения в изображение. Тем самым он определил лучшую комбинацию формы и цвета для возникновения иллюзии, а мы с вами можем ее наблюдать.

По материалам sciencealert.com.