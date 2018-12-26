НАТО размещает стратегическое вооружение у границ России
26.12.2018 06:37
Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев заявил о том, что НАТО увеличивает количество стратегического вооружения у российских границ. Также США и страны Альянса стали проводить больше военных учений вблизи границ Российской Федерации. Тем не менее, по его словам численность военно-морского флота, который несет охрану государственной границы России, вполне достаточна для того, чтобы избежать любых угроз со стороны потенциального противника, пишет РИА Новости, ссылаясь на интервью Королева "Красной звезде".
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