НАТО размещает стратегическое вооружение у границ России

26.12.2018 06:37



Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев заявил о том, что НАТО увеличивает количество стратегического вооружения у российских границ. Также США и страны Альянса стали проводить больше военных учений вблизи границ Российской Федерации. Тем не менее, по его словам численность военно-морского флота, который несет охрану государственной границы России, вполне достаточна для того, чтобы избежать любых угроз со стороны потенциального противника, пишет РИА Новости, ссылаясь на интервью Королева "Красной звезде".