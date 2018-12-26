Системы ПВО Сирии отразили ракетную атаку на западе Дамаска

26.12.2018 05:46



Системы ПВО Сирии отразили ракетную атаки израильских ВВС. Как сообщает правительственное агентство SANA, истребители ВВС Израиля пытались нанести авиаудары по военной базе Ирана, которая расположена под Дамаском. Во время атаки, сирийские ПВО смогли перехватить большинство ракет, но тем не менее в результате артобстрела пострадали трое военнослужащих Сирии. Также, был разрушен склад боеприпасов, пишет Коммерсант.