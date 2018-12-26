Пользователи сети оценили шуточный календарь Минобороны

26.12.2018 06:19



Министерство обороны России представило общественности календарь на 2019 год с армейскими шутками. В сети оценили работу ведомства. Так, многие пользователи положительно оценили календарь, отметив профессиональный юмор российских военных и даже захотели его приобрести. Тем не менее, многие сочли календарь агрессивным. Daily Mail назвала работу Минобороны "леденящим душу приветом Западу", который демонстрирует новинки российского вооружения с агрессивными комментариями, пишет газета Известия.