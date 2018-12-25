Минобороны представило неоднозначный календарь на 2019 год

25.12.2018 15:15



В социальных сетях появился «шутливый» новогодний календарь на 2019 год под авторством Министерства обороны России, в которых на странице с каждым месяцем размещены «армейские шутки», касающиеся различных родов войск, вооружения и женщин, сообщает «Газета.ру». Пользователи социальных сетей разделились в своем мнении: кому-то очень понравился вышеназванный календарь, а кто-то воспринял его очень остро и критично. К примеру: на одной из страниц календаря изображена девушка, которая держит в руках стрелковое оружие и подпись «от некоторых женщин сносит голову».