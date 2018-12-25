Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ДЕК, 23:39 МСК
USD (ЦБ)    68,7448
EUR (ЦБ)    78,4309

25 ДЕК, 23:39 МСК
USD (ЦБ)    68,7448
EUR (ЦБ)    78,4309

Россия приступила к испытаниям беспилотника "Посейдон"

25.12.2018 22:20
Россия приступила к испытаниям беспилотника "Посейдон"

Собственный источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в настоящее время разработчики подводного беспилотного аппарата "Посейдон", который может нести ядерные заряды, приступили к его испытаниям. Именно об этой разработке говорил президент России Владимир Путин во время своего выступления перед Федеральным собранием в марте текущего года. Работы проходят в специальной акватории, полностью изолированной от возможности проникновения любых разведсредств. Данные испытания являются одним из этапов опытно-конструкторских работ.

Володин предложил проверить актуальность Конституции
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики
Политика 3

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна
Наука и технологии 2

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии
Экономика 1

Россия вступает в борьбу за Африку. Зачем Москве Черный континент?

Россия вступает в борьбу за Африку. Зачем Москве Черный континент?
Политика

Узнай, страна

В 2019 году в Тамбовской области откроются две новые школы

В 2019 году в Тамбовской области откроются две новые школы

Бизнес-инкубатор «X10» открылся в Великом Новгороде

Бизнес-инкубатор «X10» открылся в Великом Новгороде

В Великом Новгороде открылся первый технопарк

В Великом Новгороде открылся первый технопарк

За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть

За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть

Новости СМИ

Новости дня

23:15 Роскачество назвало лучшее российское шампанское Роскачество назвало лучшее российское шампанское
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
22:56 Телеведущая Екатерина Андреева не смотрит телевидение Телеведущая Екатерина Андреева не смотрит телевидение
22:41 Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2019 году Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2019 году
21:54 Володин предложил проверить актуальность Конституции Володин предложил проверить актуальность Конституции
21:38 Сбербанк рассказал о главных трендах 2018 года Сбербанк рассказал о главных трендах 2018 года
21:11 Силуанов рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко Силуанов рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
20:52 Суд заочно арестовал бывшего главу "Росалкогольрегулирования" Суд заочно арестовал бывшего главу "Росалкогольрегулирования"

Узнай, страна!

16:27 В 2019 году в Тамбовской области откроются две новые школы В 2019 году в Тамбовской области откроются две новые школы
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
15:46 Бизнес-инкубатор «X10» открылся в Великом Новгороде Бизнес-инкубатор «X10» открылся в Великом Новгороде
13:13 За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть
11:57 В Мурманской области ввели в эксплуатацию последнюю станцию сети цифрового эфирного вещания в России В Мурманской области ввели в эксплуатацию последнюю станцию сети цифрового эфирного вещания в России
11:25 Из Санкт-Петербурга в Карелию начали ездить новые скоростные поезда «Ласточка» Из Санкт-Петербурга в Карелию начали ездить новые скоростные поезда «Ласточка»
10:01 В Астраханской области введена в эксплуатацию вторая очередь солнечной электростанции «Нива» В Астраханской области введена в эксплуатацию вторая очередь солнечной электростанции «Нива»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter