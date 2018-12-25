Россия приступила к испытаниям беспилотника "Посейдон"

25.12.2018 22:20



Собственный источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в настоящее время разработчики подводного беспилотного аппарата "Посейдон", который может нести ядерные заряды, приступили к его испытаниям. Именно об этой разработке говорил президент России Владимир Путин во время своего выступления перед Федеральным собранием в марте текущего года. Работы проходят в специальной акватории, полностью изолированной от возможности проникновения любых разведсредств. Данные испытания являются одним из этапов опытно-конструкторских работ.