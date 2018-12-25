Телеведущая Екатерина Андреева не смотрит телевидение

25.12.2018 22:56



Телеведущая Екатерина Андреева рассказала о том, что хотя и работает ведущей на Первом канале, сама она телевидение не смотрит. По ее словам, по многим каналам российского телевидения показывают слишком много агрессии, а это слишком вредно для здоровья, так как отрицательно действует на нейроны и разрушает мозг. Вместе с тем, Андреева подчеркнула, что в тех новостях, которые показывают на Первом канале, агрессии нет, передает Лента.ру, ссылаясь на интервью ведущей, которое она дала "Русской службе Би-би-си".