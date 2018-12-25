Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2019 году

25.12.2018 22:41



С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен на 117 рублей до 11 280 рублей в месяц. Сегодня, глава государства Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон "О повышении минимального размера оплаты труда", разработанный Государственной думой РФ для того, чтобы повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума в России. Текст данного документа можно найти на официальном интернет-портале правовой информации, пишет RT.