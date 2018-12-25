Володин предложил проверить актуальность Конституции

25.12.2018 21:54



В Государственной думе РФ задумались, насколько Конституция России соответствует современным реалиям.Так, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил президенту России Владимиру Путину организовать специальную комиссию для того, чтобы проверить актуальность и эффективность конституционных норм в современных условиях. По его мнению, в работе комиссии должны принять участие эксперты в области конституционного права, а также судьи Конституционного суда. Однако, как подчеркнул Володин, изменения не должны касаться основных положений главного документа России, пишет Коммерсант.