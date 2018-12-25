Сбербанк рассказал о главных трендах 2018 года

25.12.2018 21:38



Сбербанк России опубликовал подготовленную специалистами банка презентацию, в которой назвал основные тренды уходящего 2018 года. По мнению экспертов, прошедший год ознаменовался серьезным увеличением выдачи кредитов населению, в то время как темпы кредитования предприятий были довольно невысоки. Так, общая сумма кредитов, которые были выданы населению за прошедшие 11 месяцев 2018 года, на 15% больше рекорда, установленного в 2013 году. Эксперты полагают, что это стало возможным из-за снижения ставок как по ипотечным кредитам, так и в сфере потребительского кредитования, пишет газета Вести.