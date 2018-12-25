Силуанов рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко

25.12.2018 21:11



Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов рассказал о том, чем закончились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые проходили в Кремле. По его словам, было решено сформировать рабочую группу по решению вопросов, возникших между странами, в том числе и тех, которые касаются ценообразования на энергоресурсы. Вместе с тем, на вопрос о том, удалось ли достичь договоренности по вопросу о компенсации Белоруссии потерь от проведения в России налогового маневра Силуанов не ответил, пишет РБК.