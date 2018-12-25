Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

25.12.2018 19:23



Андрей Клишас, являющийся председателем комитета Совета Федерации по конституциональному законодательству и гос. строительству, дал свои комментарии, касательно обвинений, которые выдвинул против него политик Алексей Навальный, сообщает РБК. По итогам расследования, проведенным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, было выяснено, что сенатор владеет недвижимостью в России и Швейцарии, которая не задекларирована в полном объеме, а также у него имеется автомобиль фирмы Maybach, который мало того, что не задекларирован, но также имеет более сотни дорожных штрафов.

Политик заявил, что ни вышеназванной недвижимости, ни подобного автомобиля у него нет, а все имущество, которым он владеет, было приобретено на законные средства, а также были выплачены абсолютно все налоги. Кроме того, он заявил, что у него «есть много чего еще, о чем Навальный даже не знает».