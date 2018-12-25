Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год

25.12.2018 18:57



По данным центра погоды «Фобос», в новогоднюю ночь ожидается небольшой мороз, приблизительно -7 °C, а также небольшой снегопад, сообщает RT. В общей погодной картине ожидается небольшое потепление: температура на январские праздники будет колебаться от -3 до -7 °C, кроме того предсказывается облачная погода с небольшими снежными осадками. Погода в Санкт – Петербурге также охарактеризуется «зимним нравом»: осадки и температура будут примерно такими же как и в столице.