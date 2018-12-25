Главный нарколог Минздрава дал советы по лечению похмелья

25.12.2018 18:21



Психиатр – нарколог Евгений Брюн, являющийся главным нештатным специалистом Минздрава России, заявил, что при наступлении похмелья лучшим решением будет воздержаться от приема аспирина, сообщают «Известия». Данная рекомендация обусловлена тем, что аспирин способен усилить воспаление стенок желудка, а также вызвать внутреннее кровотечение. Кроме того, следует отказаться от физических нагрузок. Лучшим средством от похмелья является наваристый бульон или кефир.