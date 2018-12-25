Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина

25.12.2018 17:55



Глава «Роснефти» Игорь Сечин разослал отечественным чиновникам подарочные корзинки с колбасой, об этом заявили несколько Российских чиновников, сообщает «Lenta.ru». В комплектацию подарочных корзинок входит не только колбаса: в корзинках присутствует паштет под названием «от Иваныча», мандарины и вино. Стоит отметить, что паштет с подобным названием выбран не случайно, поскольку отчество главы «Роснефти» - Иванович. Представители нефтяной компании отказались от каких – либо комментариев.