Медведев расширил санкции против Украины

25.12.2018 17:46



Дмитрий Медведев, являющийся премьер - министром России, увеличил список украинских юридических и физических лиц против которых направлены Российские санкции, в ответ на санкционные действия со стороны Украинского правительства, сообщают РИА новости. Премьер – министр поставил свою подпись в соответствующем постановлении, а также сделал заявление в своем Twitter – канале, написав, что данные меры направлены на защиту интересов страны и её граждан. Под «расширение» попадают более двух сотен украинских компаний и физических лиц.