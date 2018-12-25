На развитие цифровой экономики потратят 1,8 трлн рублей за пять лет

25.12.2018 16:46



Премьер – министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие пять лет на развитие цифровой экономики страны будет потрачено порядка 1,8 трлн рублей, из которых 1 трлн будет взят из бюджетных средств, сообщает ИА «REGNUM». Развитие будет осуществляться в рамках национальной программы «Цифровая экономика». В её состав войдут шесть федеральных проектов, каждый из которых будет отвечать за отдельно взятое направление развития. Самой затратной статьей развития нацпроекта будет являться закупка необходимого электронного оборудования.