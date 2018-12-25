Ущерб от действий «Кэшбери» может превысить 3 млрд рублей

25.12.2018 16:20



Суммарная величина материальных потерь от деятельности денежной пирамиды «Кэшбери» может насчитывать 3 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ». Данную информацию предоставил официальный представитель Центробанка России Валерий Лях. По предварительным расчетам суммарный ущерб оценивался в 1 млрд рублей. По словам Ляха, проект «Кэшбери» стал самой масштабной и распространенной финансовой пирамидой современности. По имеющимся данным, только за два последних месяца по каналам вывода денежных средств «ушло» порядка 740 млн рублей.