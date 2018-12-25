Кремль прокомментировал поездку детей брянских чиновников в Турцию

25.12.2018 15:33



Дмитрий Песков, являющийся пресс – секретарем президента России, подметил, что реакция общественности по данному вопросу является чересчур «критичной», сообщает РБК. Дмитрий Песков рассказал, что Кремль следит за развитием сложившейся ситуации, но поскольку поездка осуществлялась не на бюджетные деньги, а на средства благотворительного фонда, то регулирующая функции ложится именно на фонд. Напоминаем, что заместитель главы города Клинцы Людмила Лубская потеряла свой пост после оглашения данных событий, а губернатор Брянской области пообещал наказать всех виновных. Тем не менее, глава благотворительного фонда Марина Карлова заявила, что дети были приглашены Турецкой стороной и за её счёт, а вина их родителей заключается лишь в том, что они занимают административные посты. Тем самым она выразила мысль о том, что она не видит в поездке детей чиновников в Турцию ничего «криминального».