Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией

25.12.2018 15:05



Антон Силуанов, являющийся министром финансов и первым вице-премьером, заявил о том, что через Белоруссию в Россию поступают санкционные и контрафактные товары, сообщает «Газета.ру». По его словам, Россия считает Белоруссию своим союзником, но доверие подорвано. Тем самым Белорусская сторона нарушает условия союзного договора, заключенного между двумя странами в 1999 году. Немногим ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взаимоотношения между Минском и Москвой являются приоритетным направлением для его страны.