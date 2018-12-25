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В Мексике потерпел крушение вертолет с губернатором штата Пуэбла

25.12.2018 08:56
В Мексике потерпел крушение вертолет с губернатором штата Пуэбла

В Мексике потерпел крушение вертолет, на котором находилась губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо, информирует РИА Новости со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопес Обрадора. Она погибла. Кроме губернатора, на борту машины находился бывший губернатор Рафаэль Морено Валье.

Как станет известно позднее, причиной крушения стала техническая неполадка. О том, какого именно характера, не сообщается. Другие подробности трагедии также пока не сообщаются. На месте работают представители служб.

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