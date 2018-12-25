Первый канал задолжал миллиард рублей

25.12.2018 10:35



ТЦ «Останкино» принял решение подать два иска к Первому каналу. Как информирует «Коммерсант» со ссылкой на представителя телецентра Дениса Назарова, в первом речь идет о 89 миллионах рублей, во втором – о 73 миллионах. Кроме этого, как пишет «Ъ», иски поданы по долгам за июль. В общей сложности сумма долга телеканала составляет более одного миллиарда рублей.

Собеседник издания отметил, что несмотря на то, что Первый канал – это не самый важный «клиент», сумма долга компании оказалась критической. В итоге, это представляет угрозу для функционирования всего телецентра, который отвечает за эфир. К слову говоря, здесь работают порядка ста телекомпаний.