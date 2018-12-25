Движение по крымской «Тавриде» будет запущено 31 декабря

25.12.2018 10:03



В ночь с 30 на 31 декабря состоится запуск движения транспорта по первому участку новой крымской трассы «Таврида», информирует «Крыминформ» со ссылкой на Минтранспорта Крымского полуострова. По трассе смогут проехать легковой и грузовой транспорт. Протяженность участка, о котором идет речь, составляет 190 километров, от Керчи до Симферополя.

Как сообщается, это будет двухполосное движение. Кроме этого, на трассе из-за продолжающегося строительства пока что не будет АЗС и привычных многофункциональных зон.