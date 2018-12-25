Украина утратила поддержку Запада

25.12.2018 08:24



На сегодняшний день Киев, по сути, утратил поддержку, которую ему ранее оказывали страны Запада. Причина в одном – Украина создает для них проблемы. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире местного ТК выступил экс-министр обороны, генерал армии Украины Александр Кузьмук.

Вместе с этим, он отметил, что ему нелегко давать подобную оценку, поскольку она имеет далеко не позитивный характер. Тем не менее, по его словам, в ключе инцидента в Керченском проливе и общей ситуации в стране, Украина становится «раздражителем для Европы и Америки», где Киев призывают решать проблемы самому.