Американца, приплывшего летом на Чукотку, доставили в Москву

25.12.2018 06:51



Американца, который этим летом приплыл на Чукотку доставили в Москву. По словам главы Чукотки Романа Копина гражданин Америки в настоящее время переведен в центр временного содержания мигрантов в Москве. Он здоров и после того, как будут подготовлены его документы он будет отправлен на родину.

Как сообщалось ранее, 3 августа на побережье Чукотки был обнаружен гражданин Америки, который путешествуя по реке Юкон на лодке, оказался в открытом море и был вынесен к берегам Чукотки. Ему была оказана медицинская помощь. Теперь же он будет депортирован в США, пишет РИА Новости.