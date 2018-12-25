Житель Сургута в -40 °C сел на велосипед из-за роста цен на общественный транспорт

25.12.2018 02:16



В минувшее воскресенье Никита Шостак отправился на велопрогулку по городу в 40-градусный мороз.

Молодой человек решил таким образом опротестовать рост цен на проезд в общественном транспорте.

Жители Сургута запечатлели зимнего велосипедиста с плакатом на спине «Не хватило денег на автобус». Фотографии быстро разлетелись в социальных сетях. Помимо этого, активист и сам разместил фотоотчёт в Instagram.

Единичная акция протеста в Сургуте

В конце прошедшей недели в Сургуте стоимость проезда в городском наземном общественном транспорте по регулируемым тарифам возросла до 35 и 40 руб. Данное положение дел вызвало недовольство у местного населения, пишет vestniksr.ru.