Россия гарантирует поставку газа в ЕС независимо от соглашения с Украиной

25.12.2018 05:43



Даже в том случае, если России и Украине не удастся договориться о продлении контрактов на транзит российского газа в Европу, российская сторона выполнит свои обязательства по поставке топлива европейским потребителям. С таким заявлением выступил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, российская сторона готова пойти на мировое соглашение в споре по газовым контрактам в том случае, если оно устроит обе стороны. Об этом Новак сообщил в интервью "Коммерсанту".