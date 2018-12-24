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Россия отказалась платить компенсацию Белоруссии

24.12.2018 22:35
Россия отказалась платить компенсацию Белоруссии

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, ранее российская сторона обещала возместить Белоруссии те потери, которые страна понесет из-за проведения налогового маневра в России. По его словам, эти обещания были даны и ему лично и правительству страны. Однако, теперь, Россия отказывается выплачивать компенсацию, а также приостановила все переговоры по этому вопросу. Лукашенко подчеркнул, что хотел бы получить от российской стороны конкретные разъяснения в связи с возникшей ситуацией. Также. глава Белоруссии напомнил, что до сих пор не окончены переговоры по установлению цен на закупку российского газа, что тоже происходит в нарушение имеющихся договоренностей, пишет Лента.ру.

Лукашенко подчеркнул важность всесторонних отношений Минска с Москвой
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