Казахстанский космонавт признался, что видел НЛО

24.12.2018 23:55



Фото: BNews.kz

Казахстанский космонавт Токтар Аубакиров в интервью Аману Тасыгану, владельцу YouTube-канала признался, что видел неопознанный летающий объект.

По словам Аубакирова, однажды ранним утром он заметил в небе очень яркую звезду, которая стала перемещаться, а потом приблизилась. Понимая, что ему никто не поверит, он разбудил четырех товарищей и указал им на необычный объект. Все вместе они наблюдали, как НЛО неожиданно приблизился, а затем произвел маневр и мгновенно улетел. Данное событие заставило космонавта задуматься о природе объекта. Астронавт сообщил, что три человека, которые в то утро наблюдали неизвестный объект, скончались.

Возможно, у астронавтов есть специальная инструкция о том, как себя вести при встрече с пришельцами. Это стало известно из распространившейся в СМИ шутки российского космонавта Геннадия Падалки.

Еще один известный космонавт, ныне покойный Павел Попович, в своих интервью не раз сообщал, что видел НЛО:

«Промежуточная база у инопланетян есть в кольцах Сатурна. Я их называю фаэтонцы, на нашей планете у них 3 базы. Почему они не устанавливают контакт? Считают, что мы не готовы? И они правы! Инопланетяне установят с нами контакт, когда будет всемирная власть, когда все будут жить в достатке».

Космонавт не раз рассказывал о том, что лично видел летающий объект не земного происхождения в момент полета на лайнере над океаном. По его словам, перед тем как увидеть НЛО ему в голову несколько раз приходила одна и та же мысль: «посмотри в иллюминатор». Посмотрев в окно, заметил, что на расстоянии примерно в 1,5 км от воздушного судна летит объект ярко белого цвета в форме равнобедренного треугольника.

«Я бросился к командиру экипажа…Мы все его видели, но радары не засекли», - отметил Попович.

Рассекреченные архивы СССР содержат данные о том, что экипаж корабля «Восход» в 1964 году наблюдал неизвестные объекты, дискообразной формы, а в 1978-м за станцией «Союз» следовал огромных размеров шар.

В соответствии с международным правом правительства всех стран должны сообщать о контактах с неопознанными летающими объектами директору управления Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства, которого в шутку назвали послом по связи с представителями внеземных цивилизаций, пишет express-k.kz.