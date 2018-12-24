Посольство РФ упрекнуло Мэй за нападки на Россию в канун Рождества

24.12.2018 23:07



В посольстве РФ в Великобритании прокомментировали рождественское обращение премьер-министра страны Терезы Мэй к британским военным. Так, политик поблагодарила военнослужащих за хорошую работу, в том числе за защиту Британии от вторжения со стороны России. В посольстве РФ выразили сожаление о том, что даже Рождественское время Тереза Мэй использует для нагнетания антироссийских настроений. Также в посольстве напомнили британскому премьер-министру, что Россия никогда не вторгалась на территорию Великобритании, а полеты российских самолетов проходили исключительно в международном воздушном пространстве, пишет РИА Новости.