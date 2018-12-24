Тереза Мэй похвалила британских военных за защиту от вторжения России

24.12.2018 11:56



Британский премьер-министр Тереза Мэй выступила с рождественским посланием в адрес британских военных, сообщает Sky News. В своей торжественной речи она выразила благодарность за так называемую «защиту от российского вторжения». Кроме этого, политик вспомнила работу, которую проделали военные, очищая улицы Солсбери от следов нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.