Один из арестованных в Черном море моряков передал письмо из СИЗО

24.12.2018 22:12



Один из украинских моряков, арестованных в Черном море при незаконном пересечении государственной границы РФ, написал письмо домой. Это письмо, которое было распространено журналистом телеканала UATV Таисией Турчин через свою страницу в социальной сети Facebook, передал его адвокат. Так, по словам арестованного моряка условия содержания в российской тюрьме являются приемлемыми, а единственное о чем он мечтает - это снова вернуться домой. Тем не менее, он не надеется на скорое возвращение, пишет Газета.ру.