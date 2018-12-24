Бюджет Украины может разориться из-за зарплат в «Нафтогазе»

24.12.2018 13:03



Запросы, которые предъявляет «Нафтогаз» относительно государственных субсидий, могут привести к разорению бюджета Украины. Как передает РИА Новости, об этом в беседе с местным СМИ заявил министр социальной политики Андрей Рева. Он уточнил, что в компании рассчитывают на 90 млрд гривен, в то время как в украинский бюджет заложено 55 млрд. То есть, как подчеркивает Рева, если «Нафтогазу» продолжать выплачивать разорительные бонусы в прежнем объеме, то денег вообще может не хватить.