Глава Росстата ушел в отставку

24.12.2018 21:05



Глава Росстата Александр Суринов покинул свой пост. Так, согласно информации опубликованной на официальном сайте Правительства РФ, чиновник покинул занимаемый им пост по собственному желанию. Вместе с тем, премьер-министр России Дмитрий Медведев уже назначил на его место нового работника. Им стал Павел Малков, занимавший ранее должность руководителя Департамента государственного управления Министерства экономического развития России. Медведев уже подписал соответствующее распоряжение, пишет РИА Новости.