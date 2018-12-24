Шойгу заявил о беспрецедентной оснащенности российской армии современным оружием

24.12.2018 20:14



Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу считает, что российская армия является наиболее оснащенной современным вооружением армией в мире. По его словам, по показателям "современности" вооружения, армия России занимает первое место, достигнув показателя по этому критерию в 61.5%. Вместе с тем, планируется, что в следующем году этот показатель будет увеличен до 67%, пишет РИА Новости.