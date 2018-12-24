В Подмосковье органичат продажу алкоголя в новогодние праздники
24.12.2018 20:36
В Подмосковье решили ограничить продажу алкогольных напитков в праздничные дни. Так, в период празднования Нового года алкоголь нельзя будет приобрести около детских образовательных учреждений, а также в тех местах, где будут проходить массовые праздничные мероприятия. Как сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Московской области, соответствующие распоряжения уже доведены до сведения администраций районов области, пишет Российская газета.
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