В Подмосковье органичат продажу алкоголя в новогодние праздники

24.12.2018 20:36



В Подмосковье решили ограничить продажу алкогольных напитков в праздничные дни. Так, в период празднования Нового года алкоголь нельзя будет приобрести около детских образовательных учреждений, а также в тех местах, где будут проходить массовые праздничные мероприятия. Как сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Московской области, соответствующие распоряжения уже доведены до сведения администраций районов области, пишет Российская газета.