На этой неделе россияне будут работать шесть дней

24.12.2018 12:39



Перед новогодними праздниками гражданам России предстоит отработать шесть дней вместо традиционных пяти. Так, заслуженный официальный отдых начнется 30 декабря, и будет продолжаться 10 дней. Вместе с этим, согласно закону, 29 декабря – сокращенный рабочий день. Также, как уточняется, суббота и воскресенье, которые выпадают на праздники (5 и 6 января), добавляются к майским праздникам. А вот первая рабочая неделя в 2019 году будет продолжаться всего три дня: со среды по пятницу (9-11 января).