Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики России

24.12.2018 19:53



Максим Орешкин, занимающий пост министра экономического развития, сообщил, что грядущий экономический год будет очень сложным для России, объяснив это тем, что у страны множество внутренних и внешних проблем, сообщают «Ведомости». Кроме того, наблюдается замедление глобальной экономики в целом, что также ощутимо повлияет на экономическое развитие страны в будущем году. Однако, столь негативные прогнозы касаются лишь первой половины 2019 года, во второй половине ожидается, пусть и незначительный, возврат темпов экономического роста.