Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики России
Максим Орешкин, занимающий пост министра экономического развития, сообщил, что грядущий экономический год будет очень сложным для России, объяснив это тем, что у страны множество внутренних и внешних проблем, сообщают «Ведомости». Кроме того, наблюдается замедление глобальной экономики в целом, что также ощутимо повлияет на экономическое развитие страны в будущем году. Однако, столь негативные прогнозы касаются лишь первой половины 2019 года, во второй половине ожидается, пусть и незначительный, возврат темпов экономического роста.
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