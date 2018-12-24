Минкомсвязь пообещала разобраться с ростом тарифов на мобильную связь

24.12.2018 19:15



Константин Носков, возглавляющий Минкомсвязи России, выразил надежду на то, что повышение цен на мобильную связь не примет массовый характер среди операторов связи, сообщает ИА «REGNUM». Министр заявил, что его ведомство проведет серьезную работу касательно данного вопроса. Все обстоятельства будут проанализированы и на основании полученных данных будет разработан комплекс «сдерживающих тарифы» мер. На текущий момент, три крупных оператора сотовой связи оповестили своих клиентов о том, что с января 2019 года будут повышены стоимостные тарифы на предоставляемые им услуги связи.