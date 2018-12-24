В МИД не исключили провокации ВСУ с химоружием в Донбассе

24.12.2018 18:33



Представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением, что не исключен вариант того, что Вооруженные силы Украины перейдут к активным боевым действиям, которые будут включать в себя провокации с использованием химического оружия на территории Донбасса, сообщает RT. В украинских СМИ всё чаще стали появляться статьи «экспертов» о возможном использовании ополченцами Донбасса химического оружия. Таким образом можно предположить, что украинское правительство реализует давно проверенную стратегию инициации военных действий путём «применения» химического оружия противоборствующей стороной.